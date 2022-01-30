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Poşeti kapan soluğu Ayder Yaylası'nda aldı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Ayder Kar Festivali'nde renkli görüntüler yaşandı. Eline poşetini alan doğal kayak pistinde kaymaya çalıştı. Üşüyenler horon oynayarak ısındı yetmedi karda soba yaktılar.

Poşeti kapan soluğu Ayder Yaylası'nda aldı - Resim: 1

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Ayder Kar Festivali'nde renkli görüntüler yaşandı. 

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Poşeti kapan soluğu Ayder Yaylası'nda aldı - Resim: 2

Poşetlerle kayarak karın keyfini çıkaranlar, tulum ve kemençe eşliğinde horon da oynadı.

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Poşeti kapan soluğu Ayder Yaylası'nda aldı - Resim: 3

Ayder Yaylası'nda kaymakamlık, belediye ve Ayder Turizm Derneği'nce bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Ayder Kar Festivali 2'nci gününde de renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı festivalde poşetlerle kayak keyfi yaşandı. Poşetlerle kayarak karın keyfini çıkaranlar, tulum ve kemençe eşliğinde horon da oynadı.7’den 70'e herkes oluşturulan doğal pistlerde kaymaya çalıştı. 

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Poşeti kapan soluğu Ayder Yaylası'nda aldı - Resim: 4

Karla kaplı festival alanında üşüyenler ise horon oynayarak ısınmaya çalıştı. Yaylada açık alana soba kuran Mustafa Yılmaz "Şu an Ayder'i ısıtıyoruz. Horon oynayarak ısınmaya çalışıyoruz, yetmiyor. Geliyoruz, sobanın başında ısınıyoruz" dedi.

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