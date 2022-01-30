Poşeti kapan soluğu Ayder Yaylası'nda aldı
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Ayder Kar Festivali'nde renkli görüntüler yaşandı. Eline poşetini alan doğal kayak pistinde kaymaya çalıştı. Üşüyenler horon oynayarak ısındı yetmedi karda soba yaktılar.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Ayder Kar Festivali'nde renkli görüntüler yaşandı.
Poşetlerle kayarak karın keyfini çıkaranlar, tulum ve kemençe eşliğinde horon da oynadı.
Ayder Yaylası'nda kaymakamlık, belediye ve Ayder Turizm Derneği'nce bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Ayder Kar Festivali 2'nci gününde de renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı festivalde poşetlerle kayak keyfi yaşandı. Poşetlerle kayarak karın keyfini çıkaranlar, tulum ve kemençe eşliğinde horon da oynadı.7’den 70'e herkes oluşturulan doğal pistlerde kaymaya çalıştı.
Karla kaplı festival alanında üşüyenler ise horon oynayarak ısınmaya çalıştı. Yaylada açık alana soba kuran Mustafa Yılmaz "Şu an Ayder'i ısıtıyoruz. Horon oynayarak ısınmaya çalışıyoruz, yetmiyor. Geliyoruz, sobanın başında ısınıyoruz" dedi.