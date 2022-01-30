Poşeti kapan soluğu Ayder Yaylası'nda aldı

Ayder Yaylası'nda kaymakamlık, belediye ve Ayder Turizm Derneği'nce bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Ayder Kar Festivali 2'nci gününde de renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı festivalde poşetlerle kayak keyfi yaşandı. Poşetlerle kayarak karın keyfini çıkaranlar, tulum ve kemençe eşliğinde horon da oynadı.7’den 70'e herkes oluşturulan doğal pistlerde kaymaya çalıştı.