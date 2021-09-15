Poyraz bereketiyle geldi: Oltayı atan kova kova balık tutuyor

Hobi amaçlı balık tuttuğunu ifade eden Nebahat Tekcan ise, “Bugün deniz maşallah bereketli. Saat 7’den beri buradayım. Hobi olarak balık tutuyorum. Ben zaten denizi seviyorum, ara sırada balık tutuyorum. Baktım herkes sahilde balık tutuyor, ben de aldım elime kovayı geldim sahile, acemi şansı olması lazım ama kovayı doldurdum” diye konuştu.