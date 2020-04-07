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  3. 07 Nisan 2020 14:25

Prens Harry ve Meghan Markle’dan yeni hayata ilk adım

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları dünya gündeminin ilk sıralarına yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle yeni hayatları için ilk adımı attı.

Prens Harry ve Meghan Markle’dan yeni hayata ilk adım

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları dünya gündeminin ilk sıralarına yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle yeni hayatları için ilk adımı attı.

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Prens Harry ve Meghan Markle’dan yeni hayata ilk adım

ARCHIE İLHAM VERDİ 31 Mart'ta kraliyet ailesi üyeliğinden resmen ayrılan Prens Harry ile Meghan Markle, evlendiklerinde kendilerine Kraliçe Elizabeth tarafından verilen Sussex Dükü ve Düşesi unvanlarını artık kullanamayacak.

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Prens Harry ve Meghan Markle’dan yeni hayata ilk adım

Çift, bu ismi hem kuracakları markadan hem de sosyal medya hesaplarından çıkardı. Bunun yerine de oğulları Archie'nin adından ilham alan yeni isimle bir vakıf kurdu.

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Prens Harry ve Meghan Markle’dan yeni hayata ilk adım

SUSSEX ROYAL ADINI KULLANAMAYACAKLAR Kraliyet görevlerini bıraktıktan sonra Sussex Royal adını da kullanmamaları gereken Meghan Markle ve Prens Hary, Sussex Royal adlı yardım vakıflarının adını oğulları Archie'den ilhamla alarak değiştirdi.

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