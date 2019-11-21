Prense büyük şok ! Cinsel ilişki rezaletinin cezası kesildi
Reşit olmayan bir kızla cinsel ilişki yaşadığı iddia edilen İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 2. oğlu Prens Andrew'in kraliyet görevlerine son verilerek maaşı kesildi.
Kraliçe Elizabeth ile Prens Philip'in üçüncü çocuğu olan Prens Andrew, yıllar önce reşit olmayan bir kızla cinsel ilişki yaşadığı iddialarının ardından, cinsel taciz suçundan sabıkası olan ve cezaevinde ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein ile arkadaşlığının ortaya çıkmasıyla İngiliz basınının gündeminde.
Haberlerde ‘pedofil milyarder’ olarak lanse edilen Epstein skandalı sonrası Kraliçe, York Dükü olan oğlu Prens Andrew’in kraliyet görevlerini sonlandırdı. Bu durum, Prens’in yıllık 249 bin sterlinlik maaşının da kesilmesi anlamına geliyor.
The Sun gazetesine konuşan Prens Andrew’in bir arkadaşı, “Kraliçe, Dük’ü Buckingham Sarayı’na çağırarak kararını açıkladı. Bu, her ikisi için de yıkıcı bir andı. Dük’ün itibarı yerle bir oldu. Bundan böyle kraliyet görevlerini tekrar üstlenemeyecek. Rezil oldu” açıklamasını yaptı.
Prens Andrew, İngiltere Hükümeti'nin resmi görevlerini finanse etmek için hükümetin her yıl Kraliçe’ye ödediği Egemen Hibe’den maaşını alıyordu. Kraliçe, bundan böyle Hükümet’ten aldığı fondan oğlu Andrew’e ödeme yapmayacak.
Epstein'ın kurbanlarından Virginia Giuffre, 17 yaşında olduğu 2001 yılında, daha sonra 2002 yılında New York'ta, Londra'da ve Epstein'ın ABD Virjin Adaları'ndaki özel mülkünde Prens Andrew'la cinsel ilişkiye zorlandığını söyledi. BBC Newsnight programından Emily Maitlis'in sorularını yanıtlayan Prens Andrew "Böyle bir şey olmadı. Kesinlikle böyle bir şey olmadığını size söyleyebilirim. Bu hanımefendiyle görüştüğümü hatırlamıyorum, kesinlikle öyle bir şey yok" demişti.