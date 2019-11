Prense büyük şok ! Cinsel ilişki rezaletinin cezası kesildi

The Sun gazetesine konuşan Prens Andrew’in bir arkadaşı, “Kraliçe, Dük’ü Buckingham Sarayı’na çağırarak kararını açıkladı. Bu, her ikisi için de yıkıcı bir andı. Dük’ün itibarı yerle bir oldu. Bundan böyle kraliyet görevlerini tekrar üstlenemeyecek. Rezil oldu” açıklamasını yaptı.



Prens Andrew, İngiltere Hükümeti'nin resmi görevlerini finanse etmek için hükümetin her yıl Kraliçe’ye ödediği Egemen Hibe’den maaşını alıyordu. Kraliçe, bundan böyle Hükümet’ten aldığı fondan oğlu Andrew’e ödeme yapmayacak.