Prensin ayakkabısı olay oldu
Bir düğüne katılan Prens Harry'nin ayakkabısının delik olması ülkenin gündemine oturdu.
Haftasonu yakın arkadaşları Charlie van Straubenzee ve Daisy Jenks'in düğününe katılan Prens Harry'nin düğündeki görüntüsü şaşkına çevirdi.
Düğün töreninde eşi Meghan ile el ele yürüyen prensin ayakkabısının altındaki büyük bir delik dikkatlerden kaçmadı.
Meghan Markle'nin çok konuşulan sutyen kazası henüz gündemden düşmemişken şimdi de Prens Harry'nin ayakkabı vakası gündeme bomba gibi düştü.