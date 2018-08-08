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  3. 08 Ağustos 2018 14:30

Prensin ayakkabısı olay oldu

Bir düğüne katılan Prens Harry'nin ayakkabısının delik olması ülkenin gündemine oturdu.

Prensin ayakkabısı olay oldu

Haftasonu yakın arkadaşları Charlie van Straubenzee ve Daisy Jenks'in düğününe katılan Prens Harry'nin düğündeki görüntüsü şaşkına çevirdi.

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Prensin ayakkabısı olay oldu

Düğün töreninde eşi Meghan ile el ele yürüyen prensin ayakkabısının altındaki büyük bir delik dikkatlerden kaçmadı.

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Prensin ayakkabısı olay oldu

Meghan Markle'nin çok konuşulan sutyen kazası henüz gündemden düşmemişken şimdi de Prens Harry'nin ayakkabı vakası gündeme bomba gibi düştü.

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Prensin ayakkabısı olay oldu

Ayrıca Prens Harry aynı ayakkabıyı Nisan ayında tekrar giymişti.

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