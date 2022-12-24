Prim borcu olanlar için ''zamsız'' son 7 gün
2023 yılı için %54,66 oranında zamlanarak 8.500 TL'ye yükseltilen asgari ücret ile birlikte SGK'ya ödenen sigorta primlerine de zam geliyor. EYT ya da emeklilik için sigorta prim borcu olanlar da bu zam nedeniyle 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren borçlarını zamlı ödeyecek. Zam öncesi prim borcunu ödemek için ise sadece 7 gün kaldı...
Asgari ücret, 8 bin 506 TL olarak belirlendi. Yeni yıl için asgari ücrete yapılan yüzde 54.66'lık zam Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yapılan askerlik, doğum gibi hizmet borçlanmasının maliyetlerini de 1 Ocak 2023 itibarıyla artıracak.
Bu nedenle, e-devlet ya da SGK uygulamaları üzerinden giriş yaparak emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi için kontrol edilmesi gerekiyor.
Borçlanma için ödenecek en düşük tutar, asgari ücretin yüzde 32'si, en yüksek tutar da yüzde 32'sinin 7.5 katı kadar olup çalışanların belirdikleri tutar üzerinden hesaplanıyor.
Yurt dışı borçlanmasında ise asgari ücretin yüzde 45'i oranında hesaplanıyor. Bu yılın Temmuz - Aralık döneminde 1 günlük askerlik, doğum borçlanma primi en düşük 69 lira, en yüksek 517 lira olarak uygulanıyor. Yeni yılda en düşük günlük prim 107 liraya, en yüksek günlük prim de 800 liraya çıkacak.