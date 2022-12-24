Prim borcu olanlar için ''zamsız'' son 7 gün

Yurt dışı borçlanmasında ise asgari ücretin yüzde 45'i oranında hesaplanıyor. Bu yılın Temmuz - Aralık döneminde 1 günlük askerlik, doğum borçlanma primi en düşük 69 lira, en yüksek 517 lira olarak uygulanıyor. Yeni yılda en düşük günlük prim 107 liraya, en yüksek günlük prim de 800 liraya çıkacak.