Prim borcu olanlara kritik uyarı: 31 Aralık'a kadar başvurmayan daha fazla ödeyecek

5510 sayılı kanundan kaynaklı 17, 63, 76, 83 ve 84’üncü maddelerle Bağ-Kur prim borcu olanların 31 Aralık 2025 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurmaları gerektiğini belirten Ete, "Bağ-Kur prim borcu olanlara prim ödemelerini asgari ücretin günlük kazancının yüzde 32'si üzerinden 2026 yılı Mart ayına kadar herhangi bir artış yansıtılmadan ödeme imkanı verilmiştir. Bu nedenle yıl bitmeden geçmişte ödemediğiniz Bağ-Kur primlerini ihya (canlandırma) ile ödeme imkanınız bulunuyor. Yapılacak bu başvuru sonrası SGK'dan elinize ödeme evrakı geldikten sonra 3 ay içinde zam, artış, faiz gibi ek bir ödeme olmadan prim günlerini satın alabiliyorsunuz. 5510 Sayılı Kanun'un 41’inci maddesi gereği borçlanmalar için 31 Aralık 2025 tarihine kadar yapacağınız doğum, askerlik, yurt dışı borçlanma, avukat staj borçlanması gibi tüm borçlanma başvurularını, prim ödemelerini asgari ücretin günlük kazancının yüzde 32'si üzerinden 2026 yılı Ocak ayı sonuna kadar herhangi bir artış, zam ve faize maruz kalmadan ödeme imkanına sahip oluyorsunuz" diye konuştu.