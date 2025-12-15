Prim borcu olanlara kritik uyarı: 31 Aralık'a kadar başvurmayan daha fazla ödeyecek
Sosyal güvenlik uzmanı Dilek Ete, Meclis'ten geçerek yasalaşan 36 maddelik Torba Kanun'un sosyal güvenlik alanında bazı değişiklikleri beraberinde getirdiğini belirterek, Bağ-Kur prim borcu olanlara uyarıda bulundu.
Sosyal güvenlik uzmanı Dilek Ete, "Bağ-Kur prim borcu olanlara prim ödemelerini asgari ücretin günlük kazancının yüzde 32'si üzerinden 2026 yılı Mart ayına kadar herhangi bir artış yansıtılmadan ödeme imkanı verilmiştir. Ödeme evrakı geldikten sonra 3 ay içinde zam, artış, faiz gibi ek bir ödeme olmadan prim günlerini satın alabiliyorsunuz" dedi.
Sosyal güvenlik uzmanı Dilek Ete, TBMM'de yasallaşması kabul edilen 7566 sayılı kanun ile 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek değişikliklere ilişkin bilgi verdi.
5510 sayılı kanundan kaynaklı 17, 63, 76, 83 ve 84’üncü maddelerle Bağ-Kur prim borcu olanların 31 Aralık 2025 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurmaları gerektiğini belirten Ete, "Bağ-Kur prim borcu olanlara prim ödemelerini asgari ücretin günlük kazancının yüzde 32'si üzerinden 2026 yılı Mart ayına kadar herhangi bir artış yansıtılmadan ödeme imkanı verilmiştir. Bu nedenle yıl bitmeden geçmişte ödemediğiniz Bağ-Kur primlerini ihya (canlandırma) ile ödeme imkanınız bulunuyor. Yapılacak bu başvuru sonrası SGK'dan elinize ödeme evrakı geldikten sonra 3 ay içinde zam, artış, faiz gibi ek bir ödeme olmadan prim günlerini satın alabiliyorsunuz. 5510 Sayılı Kanun'un 41’inci maddesi gereği borçlanmalar için 31 Aralık 2025 tarihine kadar yapacağınız doğum, askerlik, yurt dışı borçlanma, avukat staj borçlanması gibi tüm borçlanma başvurularını, prim ödemelerini asgari ücretin günlük kazancının yüzde 32'si üzerinden 2026 yılı Ocak ayı sonuna kadar herhangi bir artış, zam ve faize maruz kalmadan ödeme imkanına sahip oluyorsunuz" diye konuştu.
Yasa kapsamında bazı sektörlerin desteklendiğini de söyleyen Dilek Ete, "7538 sayılı kanun kapsamında imalat sektöründe uygulanan 5 puanlık prim teşviki 31 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek. Hükümet imalat sektörünü desteklemeye devam ediyor. İmalat sektörü dışındaki tüm sektörler için prim teşviki 2 puan üzerinden devam edecek" ifadelerini kullandı.