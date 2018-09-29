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  3. 29 Eylül 2018 13:41

Prim eksiği olanlara müjde ! Emeklilik yolu açıldı...

Yaşını doldurmuş ama prim eksiği olanlar için emeklilik yolu açıldı.

Prim eksiği olanlara müjde ! Emeklilik yolu açıldı...

Yaşı doldurmuş ancak prim günü eksiği olanlara emekli olma imkanı sağlanıyor. Belli bir yaşın üstünde olan vatandaşlar, eksik primlerini borçlanıp emekli olabilecek.

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Prim eksiği olanlara müjde ! Emeklilik yolu açıldı...

Yapılandırma kanunuyla geçmişe dönük borçlanan Bağ-Kur'lulara yaş, yıl ve prim şartını yerine getirmeleri halinde emekli olabilme fırsatı verilmişti.

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Prim eksiği olanlara müjde ! Emeklilik yolu açıldı...

Şimdi SGK'lılar için de aynı imkanın sağlanması gündemde. Daha önceden bu konuyla ilgili bir müjde verilmişti.

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Prim eksiği olanlara müjde ! Emeklilik yolu açıldı...

Düzenleme çıkarsa emeklilik yaşını doldurduğu halde çeşitli sebeplerle işsiz kalıp prim miktarını dolduramayan, iş bulup çalışamayan daha doğrusu yaşı ilerlediği için iş verilmeyen 100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılacak.

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