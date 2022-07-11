Prim gün sayısı bilmecesi! Emekli maaşlarında yeni tartışma: Fazla prim ödemek...
Emekli olacak veya emekli olmuş milyonlarca kişi, “Fazla prim ödemek emekli aylığını düşürür mü?” sorusunu merak ediyor. İşte emekli maaşı ile ilgili tüm detaylar...
Milyonlarca emekli enflasyon rakamlarından doğan fark kadar maaşlarına zam alacak. Yılın ikinci yarısında uygulanmak üzere Temmuz 2022'de SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları 2022 yılı için yüzde 42.35 oranında arttı.
En düşük emekli maaşı ise 2 bin 500 liradan 3 bin 500 liraya yükseltildi. Ancak emekli maaşlarındaki bir uygulama tartışmalara yol açtı. Yüksek prim ödeyerek uzun yıllar çalışanlara bağlanan aylık tutarının alt sınıra yakın olması, intibak taleplerini gündeme getirdi.
Sigorta başlangıcı 2000 yılından önce olanların emekli aylığı; 2000 öncesi, 2000-Eylül 2008 dönemi ve Eylül 2008 sonrası dönem için ayrı ayrı hesaplanan üç ayrı kısmi aylığın toplamından oluşuyor. Ancak alt sınır aylığı uygulaması nedeniyle 2000 yılından önce 7400 gün ile 3600 gün prim ödeyip emekli olana aynı maaş veriliyor.
ALT SINIR HESAPLARI BOZDU
Cumhuriyet’ten Nergis Şimşek’in haberine göre, 5510 sayılı Kanunun ek 19. maddesinde öngörülen alt sınır aylığı uygulamasında farklı bir durum var. Sistemde sigortalılara prime esas kazançları ve prim gün sayıları dikkate alınmak suretiyle hesaplanarak bağlanan aylık tutarları var.