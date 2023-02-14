''Prim için cenazeyi saklıyor'' iddiaları sonrası Taha Duymaz'ın ablasından açıklama
Türkiye'yi yasa boğan depreme Hatay'da yakalanan ve günlerdir enkaz altında olan fenomen Taha Duymaz hakkında yeni iddialar gelmeye devam ediyor.
Merkezi Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem 10 ili birden etkiledi. En çok yıkımın yaşandığı yerlerden biri olan Hatay'da enkaz altında kalan fenomen Taha Duymaz'ın önce öldüğü iddia edildi, daha sonra da ablası haber yalanladı.
Günlerdir Duymaz hakkında şoke eden iddialar gündeme geliyor. “Rambolingo7” adlı hesaptan yapılan paylaşımlarda Taha Duymaz’ın ailesi hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı. Bu hesap Duymaz'ın cenazesinin ilk saatler çıkarıldığını yazdıktan sonra hesabını kapandı.
Konuyla ilgili ilk günden itibaren ilgilenen fenomen Dilan Polat da Taha’nın vefat ettiğini düşündüğü bir story paylaşınca sosyal medyada gündem oldu.
Öğrendiklerinden sonra midesinin bulandığını söyleyen fenomene "Bu işi çözeceğim" dedi. Dilan Polat açıklamasında "Ben Taha'nın vefat ettiğini düşünüyorum daha fazla konuşmak istemiyorum" diyerek gündem oldu.