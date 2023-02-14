''Prim için cenazeyi saklıyor'' iddiaları sonrası Taha Duymaz'ın ablasından açıklama

Merkezi Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem 10 ili birden etkiledi. En çok yıkımın yaşandığı yerlerden biri olan Hatay'da enkaz altında kalan fenomen Taha Duymaz'ın önce öldüğü iddia edildi, daha sonra da ablası haber yalanladı.