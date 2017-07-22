Prim ve vergi borcunun ilk 2 taksidini ödemeyen yanar

AMAN HAKKINIZ KAYBOLMASIN!



Ödemelerin zamanında yapılması önemli. Çünkü, taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam olarak ödenmemesi halinde hak yanacak. Ayrıca, ilk iki taksidi süresinde ödeyenler de bir takvim yılında ikiden fazla taksidi ödemezse hak yine yanacak. Taksitler devam ederken, sigorta primlerini 2 aydan fazla geciktiren ya da eksik ödeyen de hakkını kaybedecek.