Prof. Dr. Ahmet Ercan: ''Bu ilimizi taşımalıyız!''

Van'ın planlamasının zaman içinde çoktan yapılması gerektiğini de anlatan Prof. Dr. Ercan, "Bizim Van'ı tıpkı Urartuların yaptığı gibi zemini sağlam bölgelere, yani Erek Dağı'na doğru kaydırmamız gerekiyor ve bu şart. Eğer Van Erek Dağı'na doğru kaydırılmazsa şu anki nüfusu yaklaşık 1,5 milyon olan Van'ı, 2035 yılında çok büyük bir yıkım bekleyebilir. Çünkü bu yapılar 2 deprem gördü ve şu an yapılar çok yorgun. O nedenle ivmesi yüksek bir deprem olması durumunda 2 depremde göçmeyen yapıların çoğunun ne yazık ki göçtüğünü görmemiz beklenmedik bir olay olmaz. O nedenle gelecek cinayetlere kendimizi hazırlamayalım. Van'daki 2 depremde yıkılmaların yüzde 65'inin nedeni yerden gelen sorunlar. Van bir tarım alanı içerisinde gelişmiş" diye konuştu.