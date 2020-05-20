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  3. 20 Mayıs 2020 10:01

Prof. Dr. Ateş Kara İstanbul'un normalleşeceği tarihi açıkladı

Türkiye'de koronavirüs ile mücadele iyi yönde ilerliyor. Ölüm, vaka ve yoğun bakım hasta sayıları hızla azalıyor. Peki, giriş ve çıkış kısıtlaması getirilen 15 ilin sınırlarının açılması için ne gerekiyor? İstanbul ne zaman karantinadan kurtulacak? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara tarih vererek açıkladı...

Prof. Dr. Ateş Kara İstanbul'un normalleşeceği tarihi açıkladı

Türkiye'nin son koronavirüs tablosu ne anlama geliyor? Ülke olarak koronavirüsü kontrol altına aldık diyebilir miyiz? 

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Prof. Dr. Ateş Kara İstanbul'un normalleşeceği tarihi açıkladı

Son tablo bayramda kısıtlamaların kalkacağı anlamına gelir mi? 16 ilde giriş çıkışlar kaldırılmıştı, aralarında İstanbul ve Ankara'nın olduğu illerde karantina ne zaman biter? 

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Prof. Dr. Ateş Kara İstanbul'un normalleşeceği tarihi açıkladı

Havaların ısınması virüsün yayılmasını nasıl etkiliyor? 

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Prof. Dr. Ateş Kara İstanbul'un normalleşeceği tarihi açıkladı

Tüm bu soruların yanıtı CNN Türk'te Akıl Çemberi programında Başak Şengül'ün konuğu olan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara tarafından verildi. 

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