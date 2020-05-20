Prof. Dr. Ateş Kara İstanbul'un normalleşeceği tarihi açıkladı
Türkiye'de koronavirüs ile mücadele iyi yönde ilerliyor. Ölüm, vaka ve yoğun bakım hasta sayıları hızla azalıyor. Peki, giriş ve çıkış kısıtlaması getirilen 15 ilin sınırlarının açılması için ne gerekiyor? İstanbul ne zaman karantinadan kurtulacak? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara tarih vererek açıkladı...
Türkiye'nin son koronavirüs tablosu ne anlama geliyor? Ülke olarak koronavirüsü kontrol altına aldık diyebilir miyiz?
Son tablo bayramda kısıtlamaların kalkacağı anlamına gelir mi? 16 ilde giriş çıkışlar kaldırılmıştı, aralarında İstanbul ve Ankara'nın olduğu illerde karantina ne zaman biter?