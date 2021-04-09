Prof. Dr. Ceyhan'dan kritik uyarılar peş peşe geldi!

Posta gazetesi yazarı Murat Çelik, Mehmet Ceyhan’la yaptığı görüşmeyi bugünkü köşesinde şu şekilde aktardı: Türkiye’nin Covid-19 tablosu vahim. Vaka ve can kaybı sayıları her gün artıyor. Bu ortamda Ramazan ayı için alınan tedbirleri ve yapılması gerekenleri Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ile konuştum. İşte Mehmet Hoca’nın değerlendirme ve önerileri: