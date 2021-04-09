Prof. Dr. Ceyhan'dan kritik uyarılar peş peşe geldi!
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan vaka sayılarındaki artışla ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ceyhan, ramazan öncesi dört kritik uyarıda bulundu: İftar sofraları, iki metrelik mesafe, Güney Afrika mutantının yayılma ihtimali, okullara kriter...
Posta gazetesi yazarı Murat Çelik, Mehmet Ceyhan’la yaptığı görüşmeyi bugünkü köşesinde şu şekilde aktardı: Türkiye’nin Covid-19 tablosu vahim. Vaka ve can kaybı sayıları her gün artıyor. Bu ortamda Ramazan ayı için alınan tedbirleri ve yapılması gerekenleri Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ile konuştum. İşte Mehmet Hoca’nın değerlendirme ve önerileri:
- Ramazan’da çok etkili olacak ek bir önlem göremedim ben. Bulaşın en yoğun olduğu ortamlar malum: Evler, toplu taşıma araçları ve iş yerleri. Ramazan ayı için açıklanan kararlar bu ortamlarda mevcut duruma göre ekstra bir önlem getirmiyor.
- Evet hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması var, restoran ve kafeler kapalı olacak ama bunlar ikinci derecede etkili önlemler. Bulaşın en yoğun olduğu üç ortamla ilgili, birinci derecede etkili yeni bir tedbir yok.
- Seyahat kısıtlaması, kademeli mesai ve evden çalışma gibi birinci derece önlemler yok. İnsanlar işe gittiği zaman otobüslerde, metrolardaki kalabalıkları önleyecek bir yöntem yok. Bu trafik kaçınılmaz olarak ev içine de yansıyacak.