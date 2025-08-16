Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'un deprem riski için şehri ikiye böldü

"Ataşehir'in Depremselliği ve Deprem Dirençli Ataşehir" başlığı üzerine yapılan söyleşide Prof. Dr. Naci Görür, şunları aktardı:

"Faylar doğaları gereği deprem üretmek zorunda, bunu siz engelleyemezsiniz, durduramazsınız. Ancak bu depremlerden korunmak için deprem dirençli kentler yapabilirsiniz. Örnek Kamçatka'da dört, beş gün önce deprem oldu, bizim depremin 1500, 1600 katı enerji çıkardı ve bir kişi ölmedi, bir tane ev çökmedi. Çünkü halk; sorumlu, dürüst, gerekeni yapıyor ve deprem dirençli kent nasıl olur, onu uyguladılar. Bunu uygulayan ülkelere örnek; ABD, Japonya, Çin, Endonezya, Brezilya, Tayvan ve İtalya gibi birçok ülke var."