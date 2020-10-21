Prof. Dr. Naci Görür'den tedirgin eden açıklama!
İstanbul depremine ilişkin önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, 7 üzerinde deprem beklediğini söyleyerek, "Depremi iki fay hattında bekliyoruz. İstanbul'da 500 bin insanın hayatı tehlikede. En tehlikeli olan Avrupa Yakası Haliç'ten başlayıp Silivri'ye giden ve 10 km içindeki kuşak. Halk terimiyle buralar çürük" dedi.
İsbetli deprem tahminleriyle tanınan Prof. Dr. Naci Görür, Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Depremde riskli bölgeleri sıralayan Görür, "En tehlikeli olan Avrupa Yakası Haliç'ten başlayıp Silivri'ye giden ve 10 km içindeki kuşak. Jeolojik özellikler ve buradaki kayalar sert değil, yumuşak, kaygan, şiddetli bir sarsıntıda heyelan yapma özelliğine sahip. Bunlar depremin riskini artırıyorlar. Halk terimiyle buralar "çürük." ifadelerini kullandı.
Görür, beklenen İstanbul depreminde 500 bin can kaybı olacağını belirterek , "Şu an yapılan çalışmalar can kaybını azaltmaz. Ne kadar bina, o kadar can kaybı. İstanbul'da 500 bin insanın hayatı tehlikede." dedi.