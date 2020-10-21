Prof. Dr. Naci Görür'den tedirgin eden açıklama!

İsbetli deprem tahminleriyle tanınan Prof. Dr. Naci Görür, Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Depremde riskli bölgeleri sıralayan Görür, "En tehlikeli olan Avrupa Yakası Haliç'ten başlayıp Silivri'ye giden ve 10 km içindeki kuşak. Jeolojik özellikler ve buradaki kayalar sert değil, yumuşak, kaygan, şiddetli bir sarsıntıda heyelan yapma özelliğine sahip. Bunlar depremin riskini artırıyorlar. Halk terimiyle buralar "çürük." ifadelerini kullandı.