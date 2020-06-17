Prof. Dr. Necmettin Ünal: Çok tehlikeli günler gelebilir
Prof. Dr. Necmettin Ünal, katıldığı bir televizyon programında, koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Salgının toplumda giderek yayıldığını belirten Ünal, "Çok tehlikeli günler gelebilir" uyarısında bulundu.
Prof. Dr. Necmettin Ünal, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ve Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, CNN Türk'te Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programında koronavirüsteki son durumu değerlendirdi.
"ÇOK TEHLİKELİ GÜNLER GELEBİLİR" Salgınla ilgili vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Necmettin Ünal, "Aylardır sayılar üzerinden yorum yapıyoruz.