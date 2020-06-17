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  3. 17 Haziran 2020 09:36

Prof. Dr. Necmettin Ünal: Çok tehlikeli günler gelebilir

Prof. Dr. Necmettin Ünal, katıldığı bir televizyon programında, koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Salgının toplumda giderek yayıldığını belirten Ünal, "Çok tehlikeli günler gelebilir" uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Necmettin Ünal: Çok tehlikeli günler gelebilir

Prof. Dr. Necmettin Ünal, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ve Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, CNN Türk'te Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programında koronavirüsteki son durumu değerlendirdi.

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Prof. Dr. Necmettin Ünal: Çok tehlikeli günler gelebilir

"ÇOK TEHLİKELİ GÜNLER GELEBİLİR" Salgınla ilgili vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Necmettin Ünal, "Aylardır sayılar üzerinden yorum yapıyoruz. 

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Prof. Dr. Necmettin Ünal: Çok tehlikeli günler gelebilir

Toplumdaki yaygınlığını değerlendirmek zorundayız ve bu yaygınlık giderek artıyor. 

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Prof. Dr. Necmettin Ünal: Çok tehlikeli günler gelebilir

Yüzde 21'lerden yüzde 1.6'ya kadar düştü ilk önce. Halkımız 83 milyonda 1400 hasta ne ki diye düşünüyor sanırım. Dünyadaki ve Türkiye'deki büyük boyutu göstermemiz gerekiyor. Çok tehlikeli günler gelebilir" ifadelerini kullandı.

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