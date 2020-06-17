Prof. Dr. Necmettin Ünal: Çok tehlikeli günler gelebilir

Yüzde 21'lerden yüzde 1.6'ya kadar düştü ilk önce. Halkımız 83 milyonda 1400 hasta ne ki diye düşünüyor sanırım. Dünyadaki ve Türkiye'deki büyük boyutu göstermemiz gerekiyor. Çok tehlikeli günler gelebilir" ifadelerini kullandı.