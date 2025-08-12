Prof. Dr. Şener Üşümezsoy İstanbul'u depremler için en güvenilir şehir ilan etti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 6,1 büyüklüğündeki depremi nasıl önden tahmin ettiğine dair soruya yanıt veren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy "Kırılmayan kesim Sındırgı'ydı. Orada olan deprem söz konusu oldu. O bölgede o fay tehlikesini yitirmiş gibi duruyor. Zaten başından beri söylediğim nokta. Ben burada Simav'daki depremlerden dolayı oluşan bir hikayeyi ortaya koymuştum" dedi.