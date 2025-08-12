  1. Anasayfa
  4. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy İstanbul'u depremler için en güvenilir şehir ilan etti!

Balıkesir'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremi 1 ay öncesinden doğru tahmin eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, beklenen olası büyük İstanbul depremi için ise ezber bozan bir açıklama yaparak "İstanbul'da kırılacak fay yok" dedi ve deprem korkusu olmadan en rahat uyuyabileceği şehrin İstanbul olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy İstanbul'u depremler için en güvenilir şehir ilan etti

23 Nisan'da Marmara Denizi'ndeki 6.2 büyüklüğündeki depremde olduğu gibi Balıkesir'de pazar akşam saatlerinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremi de önceden doğru tahmin eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan olası büyük Marmara Depremi beklentisi için ezber bozan bir açıklama geldi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy İstanbul'u depremler için en güvenilir şehir ilan etti

Show Haber muhabirinin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy İstanbul'u depremler için en güvenilir şehir ilan etti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 6,1 büyüklüğündeki depremi nasıl önden tahmin ettiğine dair soruya yanıt veren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy "Kırılmayan kesim Sındırgı'ydı. Orada olan deprem söz konusu oldu. O bölgede o fay tehlikesini yitirmiş gibi duruyor. Zaten başından beri söylediğim nokta. Ben burada Simav'daki depremlerden dolayı oluşan bir hikayeyi ortaya koymuştum" dedi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy İstanbul'u depremler için en güvenilir şehir ilan etti

Muhabirin "Korkulacak fay var mı?" sorusuna da yanıt veren Üşümezsoy Manisa'yı işaret etti. 

