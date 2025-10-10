Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan ağızları açık bırakan paylaşım
Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. 75 yaşındaki deprem uzmanı performansıyla herkesi şaşırttı.
''İstanbul’da kırılacak fay yok. Türkiye’de deprem korkusu olmadan en rahat uyuyacağım şehir İstanbul'' şeklindeki açıklamasıyla adından söz ettiren Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu kez farklı bir nedenle gündeme geldi.
75 yaşındaki Üşümezsoy, bir fitness salonunda spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Çocukluğundan beri sporu hayatının bir parçası haline getirdiğini belirten Üşümezsoy’un paylaştığı videoda, yüksek tempolu egzersizler yaptığı görüldü.
Üşümezsoy’un yaşına rağmen sergilediği performans kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
