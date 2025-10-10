Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan ağızları açık bırakan paylaşım

''İstanbul’da kırılacak fay yok. Türkiye’de deprem korkusu olmadan en rahat uyuyacağım şehir İstanbul'' şeklindeki açıklamasıyla adından söz ettiren Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu kez farklı bir nedenle gündeme geldi.