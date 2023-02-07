Prof. Dr. Şengör, Kahramanmaraş'ta ne olduğunu böyle anlattı
Türkiye yüzyılın felaketini yaşarken, Prof. Dr. Celal Şengör dün akşam katıldığı Habertürk canlı yayınında Kahramanmaraş'taki depremi ders kitaplarına girecek bir örnekle anlattı.
Prof. Dr. Celal Şengör'ün canlı yayında depremi kartlar üzerinden anlattığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
Habertürk'te Fatih Altaylı'nın konuğu olan Celal Şengör, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük depremin nasıl gerçekleştiğini canlı yayında kartlar üzerinden anlattı.
Şengör, kartlar üzerinde Adana levhasıyla Arap levhasının aşağıya doğru hareketini, açıklık olmayacağına göre Anadolu levhasının da aşağıya geldiğini ve Maraş ovası bölgesinin kartlar üzerinde açığa çıktığını gösterdi.
Fatih Altaylı da göstererek “Yani Arap levhası aşağıya doğru kaydı ve bir deprem yarattı” dedi. Sonrasında Arap levhası üzerindeki noktada deprem olduğu söylendi. Altaylı “Sonra Anadolu levhası aşağıya doğru kaydı, bu boşluğu kapatmak için” derken Şengör “Ve yanal atım yapmak mecburiyetinde” dedi.