Prof. Dr. Şengör, Kahramanmaraş'ta ne olduğunu böyle anlattı

Fatih Altaylı da göstererek “Yani Arap levhası aşağıya doğru kaydı ve bir deprem yarattı” dedi. Sonrasında Arap levhası üzerindeki noktada deprem olduğu söylendi. Altaylı “Sonra Anadolu levhası aşağıya doğru kaydı, bu boşluğu kapatmak için” derken Şengör “Ve yanal atım yapmak mecburiyetinde” dedi.