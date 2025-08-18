Prof. Dr. Şükrü Ersoy 7 ve daha büyük deprem beklenen fay hattını açıkladı
Türkiye'nin tamamının deprem tehlikesi altında olduğunu belirten uzmanlar, "Büyük depremler yine olacak, hazırlıklı olmak zorundayız. Türkiye'de depremden etkilenmeyecek hiçbir yerleşim alanı yok" uyarısında bulunurken, Prof. Dr. Şükrü Ersoy Marmara Denizi'ndeki fay hattının kuzey kolunda 7'den büyük bir deprem, güney kolunda ise 7'ye varan depremlerin her an olabileceğini söyledi."
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde deprem söyleşisi düzenlendi. Söyleşiye katılan Prof. Dr. Şükrü Ersoy ve Doç. Dr. Özkan Cindoruk, 1999 Kocaeli Depremi'nden bu yana geçen sürede atılan adımları, eksiklikleri ve gelecekte yaşanabilecek riskleri değerlendirdi. Uzmanlar, "Türkiye'de depremden etkilenmeyecek hiçbir yerleşim alanı yok. Büyük depremler yine olacak, hazırlıklı olmak zorundayız" uyarısında bulunarak, afet kültürünün geliştirilmesi, zemin-yapı uyumunun sağlanması ve kentlerin dirençli hale getirilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.
Toplumun afet kültüründen yoksun olduğunu belirten Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Her depremden sonra yapılması gerekenleri sık sık konuşuyoruz. Nedeni şu, Türk insanında dayanışma kültürü var ama henüz afet kültürü yok. Afet kültürü olmadığı için her küçük depremde bile ne yapacağımızı tartışıyoruz. Gelecek nesle ne yapacaklarını öğretmeli, yapılarımızı da buna göre güçlendirmeliyiz. Türkiye güçlü bir ülke. Yasalar konusunda çok şey yapıldı. Ama 2023 depremleri, yapılanların yeterli olmadığını gösterdi. Daha dirençli şehirler kurmamız şart" ifadelerine yerdi.
Batı Anadolu'da depremler olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Ersoy, "1970'ten beri Batı Anadolu'da deprem olmuyor. En son Gediz depremi vardı. Balıkesir depremi beklenebilecek bir depremdi. Büyük yıkım olmadı ama metruk binalar yıkıldı ama Sındırgı depremi tek olmayacak bundan sonra da Batı Anadolu'da depremler olabilir. Bir binanın sağlamlığından emin olmadan çök-kapan-tutun hareketi yapmanın anlamı yok. Yönetmeliğe uygun ve kaliteli malzeme kullanılırsa köy evleri bile yıkılmaz" diye konuştu.
Türkiye'nin her bölgesinin depreme karşı riskli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Türkiye'de depremden etkilenmeyecek hiçbir yerleşim alanı yok. Dolayısıyla gelecekte yine büyük depremler meydana gelecek. Birinin çıkıp büyük bir deprem olmayacak demesini beklemek hayal. Yeni depremlere hazırlanmamız gerekiyor. Bu korkulacak bir durum değil. Afet kültürünü geliştirdiğimiz zaman, yapılarımızı güçlü yaptığımız zaman herhangi bir zarar olmayacaktır" ifadelerini kullandı.