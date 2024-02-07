Prof. Dr. Tevfik Özlü'den spor yapacaklara uyarı: Mutlaka yaptırın

“GENÇLERİN YANI SIRA İLERİ YAŞTAKİLER DE DİKKAT ETMELİ”



Solunum testleri ile fonksiyon bozukluklarının derecesinin belirlendiğini kaydeden Prof. Dr. Özlü, “Yüzme, futbol, basketbol, voleybol, güreş, boks, atletizm gibi rekabetçi dallarda amatör spora başlayan, başlamak isteyenlerin akciğer sağlığı ve hastalıkları bakımından klinik olarak değerlendirilmesi ve solunum fonksiyonlarının ölçülmesi, spor sırasında/sonrasında solunumsal sorunların yaşanmaması açısından güvenli bir adım olacaktır. Bu, sadece gençler için değil, ileri yaşta spora başlayacak erişkinler için de çok önemlidir.