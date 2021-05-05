Prof. Dr. Uğur Şahin Covid-19 pandemisinin biteceği tarihi verdi

“GELECEK 12 AYDA ULAŞILACAK”

Şahin, “Gelecek 12 ay içerisinde gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde aşılama oranının artmasıyla birlikte sürü bağışıklığına ulaşılabileceğini düşünüyorum. Bunu da mevcut aşı üretim kapasitesini geliştirerek ve yeni üretim tesisleri açarak yapmak mümkün” dedi.