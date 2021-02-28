Prof Dr. Uğur Şahin'den kritik açıklama: Normalleşme ne zaman olur?
Koronavirüs aşısını da bulan Alman merkezli ilaç şirketi BioNTch’in kurucusu Prof. Uğur Şahin, normalleşme hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Dünya çapında onaylanan ilk koronavirüs aşısını geliştiren Alman BioNTech şirketinin kurucusu bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, Alman basınına konuştu.
Der Spiegel dergisine ve Bild'e açıklamalarda bulunan Şahin, aşılamayla birlikte vaka sayılarında önemli ve kalıcı düşüşün Mayıs ayının sonunda ya da Haziran ayının başında gerçekleşeceğini söyledi.
Şahin, "Önemli kriter o döneme kadar yeterli sayıda insanın aşılanmış olması. Ancak COVID-19’un kontrol altına alınması, virüsün artık bulaşmayacağı ve tamamen biteceği anlamına gelmiyor. Sadece normal bir yaşama tekrar dönebileceğimiz anlamına geliyor" şeklinde konuştu.