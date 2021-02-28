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  3. 28 Şubat 2021 09:57

Prof Dr. Uğur Şahin'den kritik açıklama: Normalleşme ne zaman olur?

Koronavirüs aşısını da bulan Alman merkezli ilaç şirketi BioNTch’in kurucusu Prof. Uğur Şahin, normalleşme hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Prof Dr. Uğur Şahin'den kritik açıklama: Normalleşme ne zaman olur?

Dünya çapında onaylanan ilk koronavirüs aşısını geliştiren Alman BioNTech şirketinin kurucusu bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, Alman basınına konuştu.

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Prof Dr. Uğur Şahin'den kritik açıklama: Normalleşme ne zaman olur?

Der Spiegel dergisine ve Bild'e açıklamalarda bulunan Şahin, aşılamayla birlikte vaka sayılarında önemli ve kalıcı düşüşün Mayıs ayının sonunda ya da Haziran ayının başında gerçekleşeceğini söyledi.

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Prof Dr. Uğur Şahin'den kritik açıklama: Normalleşme ne zaman olur?

Şahin, "Önemli kriter o döneme kadar yeterli sayıda insanın aşılanmış olması. Ancak COVID-19’un kontrol altına alınması, virüsün artık bulaşmayacağı ve tamamen biteceği anlamına gelmiyor. Sadece normal bir yaşama tekrar dönebileceğimiz anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

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Prof Dr. Uğur Şahin'den kritik açıklama: Normalleşme ne zaman olur?

Mutasyonların vaka can kaybı sayılarını hızlı şekilde artırdığını söyleyen Uğur Şahin, “Bu durumdan endişeleniyorum" derken testler yaptıklarını ve kendi aşılarının mutasyonlara karşı etkili olduğunu belirtti.

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