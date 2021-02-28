Prof Dr. Uğur Şahin'den kritik açıklama: Normalleşme ne zaman olur?

Şahin, "Önemli kriter o döneme kadar yeterli sayıda insanın aşılanmış olması. Ancak COVID-19’un kontrol altına alınması, virüsün artık bulaşmayacağı ve tamamen biteceği anlamına gelmiyor. Sadece normal bir yaşama tekrar dönebileceğimiz anlamına geliyor" şeklinde konuştu.



