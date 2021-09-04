Profesörden yerli aşı TURKOVAC uyarısı: Beklemeyin!

"Yetkililer de sıklıkla bunu açıklıyorlar. Sivas'ta valimizin, sağlık müdürümüzün ve teşkilatının çok büyük gayretleri oldu. Dün itibariyle Sivas'ın mavi iller kategorisine geçmiş olması bizi sevindirdi. Vaka sayılarımızın bundan sonraki süreçte daha da azalmaya başlayacağını düşünüyoruz. "