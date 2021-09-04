Profesörden yerli aşı TURKOVAC uyarısı: Beklemeyin!
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, bazı kişilerin özellikle Türkiye'nin geliştirmekte olduğu 'Turkovac' aşısını beklediğini gözlemlediklerini vurgulayarak "Bazı insanlar için geç olabilir. Şu an elimizde hangi aşı varsa, onu yaptırmalıyız" uyarısı yaptı.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı veriler doğrultusunda ilk doz aşısı yüzde 75 barajını geçerek maviye dönen, ikinci dozda ise yüzde 61,8 oranını yakalayan Sivas'ta uzmanlar, bunun devamı konusunda uyarı yaptı.
Ülke genelinde vaka sayısının 24 bine ulaştığını hatırlatan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, "Şu an 24 binlere kadar tırmanmış bir vaka sayımız var. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına tabi ki uymaya devam etmeliyiz ama elimizdeki en önemli silah aşıdır. "
"Yetkililer de sıklıkla bunu açıklıyorlar. Sivas'ta valimizin, sağlık müdürümüzün ve teşkilatının çok büyük gayretleri oldu. Dün itibariyle Sivas'ın mavi iller kategorisine geçmiş olması bizi sevindirdi. Vaka sayılarımızın bundan sonraki süreçte daha da azalmaya başlayacağını düşünüyoruz. "
"Biz tüm vatandaşlarımıza vatani görevini yapar gibi aşılarının yapılmasını öneriyoruz. Çünkü şu anda aşının etkileri ciddi manada görünmeye başladı. İstatistiklere göre şu an yoğun bakımdaki hastaların yüzde 90'ını aşılarını tamamlamayan vatandaşlar oluşturuyor. Hastaların yüzde 80'ini de aynı şekilde aşı olmayanlar oluşturuyor.