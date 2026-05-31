Projenin detayları ortaya çıktı: 1 saatlik yol 5 dakikaya düşecek!

Türkiye'nin ulaşım ve lojistik altyapısında tarihi bir dönüm noktası olacak Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi için çalışmalar hızlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay sınırları içerisinde yükselen ve Amanos Dağları'nın altından geçecek olan dev tüneller sayesinde Amik Ovası'na ulaşım süresinin 1 saatten sadece 5 dakikaya düşeceğini müjdeledi. 1,55 milyar euro finansman sağlanan bu stratejik yatırım, Güneydoğu Anadolu'nun sanayi gücünü denizle en hızlı şekilde buluşturarak İskenderun Limanı'nın kapasitesini küresel bir boyuta taşıyacak. Anadolu'nun İpek Yolu ve Baharat Yolu gibi tarihi ticaret koridorlarındaki stratejik konumunu modern çağa taşıyan proje, mühendislik açısından da bir ilke imza atıyor. Bakan Uraloğlu'nun paylaştığı teknik detaylara göre; Amanos Dağları'nın altından her biri yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda 2 adet karayolu ve 1 adet demiryolu tüneli inşa edilecek.