Projenin detayları ortaya çıktı: 1 saatlik yol 5 dakikaya düşecek!
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay'da yapımı süren Dörtyol-Hassa Projesi ile Amanos Dağları'nın altından geçecek dev tünellerin Amik Ovası'na ulaşımı 1 saatten 5 dakikaya düşüreceğini açıkladı. 1,55 milyar euro finansmanla hayata geçirilen ve dünyanın ilk 3 tüplü tünel projesi olan bu dev yatırım, Güneydoğu Anadolu'yu İskenderun Limanı'na en kısa yoldan bağlayacak.
Türkiye'nin ulaşım ve lojistik altyapısında tarihi bir dönüm noktası olacak Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi için çalışmalar hızlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay sınırları içerisinde yükselen ve Amanos Dağları'nın altından geçecek olan dev tüneller sayesinde Amik Ovası'na ulaşım süresinin 1 saatten sadece 5 dakikaya düşeceğini müjdeledi. 1,55 milyar euro finansman sağlanan bu stratejik yatırım, Güneydoğu Anadolu'nun sanayi gücünü denizle en hızlı şekilde buluşturarak İskenderun Limanı'nın kapasitesini küresel bir boyuta taşıyacak. Anadolu'nun İpek Yolu ve Baharat Yolu gibi tarihi ticaret koridorlarındaki stratejik konumunu modern çağa taşıyan proje, mühendislik açısından da bir ilke imza atıyor. Bakan Uraloğlu'nun paylaştığı teknik detaylara göre; Amanos Dağları'nın altından her biri yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda 2 adet karayolu ve 1 adet demiryolu tüneli inşa edilecek.
Toplam uzunluğu 60 kilometreyi bulan bu devasa yapı, "dünyanın ilk fonksiyonel üçlü tüp projesi" unvanını taşıyacak. Proje kapsamında 55 kilometrelik demiryolu hattı ve 25 kilometrelik 4 şeritli otoyol planlanırken, karayolu bağlantısı Toprakkale-İskenderun Otoyolu'ndan ayrılarak Dörtyol üzerinden Hassa'ya entegre edilecek. Mobilizasyon çalışmalarının hızla devam ettiği projeyle birlikte, Amanos Dağları'nın kuzey ve güney uçlarından sağlanan mevcut zorlu ulaşım ağı tarihe karışacak. Bölgedeki sanayi merkezlerini İskenderun Limanı'na çok daha hızlı entegre edecek olan projenin sağlayacağı bazı kritik mesafe tasarrufları şöyle:
Dörtyol-Kırıkhan-Hassa arası ulaşım tam 53,4 kilometre kısalacak.
Kilis-Osmaniye-İskenderun güzergahında 38,3 kilometre tasarruf sağlanacak.
Nurdağı-Osmaniye-Dörtyol hattı 20,6 kilometre, Kırıkhan-İskenderun-Dörtyol güzergahı ise 15,2 kilometre azalacak.
Payas-Fevzipaşa arasındaki demiryolu taşımacılığında ise 30 kilometrelik dev bir kısalma elde edilecek.
Gaziantep'in Mersin ve İskenderun bağlantılarını da büyük ölçüde hızlandıracak olan Amanos Tünelleri Projesi, Türkiye'nin artan üretim kapasitesini dünya pazarlarına doğrudan açan en önemli lojistik kapılarından biri olacak.