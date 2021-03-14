PSG'den transfer atağı

LEONARDO VE RAİOLA TEMASA GEÇTİ

Bu sezon sakatlık sorunları yaşayan Fransız yıldız sadece 3 gol atabildi. Yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak olan Pogba'nın fiziksel olarak da geride kaldığı biliniyor. Fakat Pogba hala Avrupa devlerinin listesinde. Yapılan görüşmeler sonrası Paul Pogba'nın PSG'ye transfer olması söz konusu olabilir.