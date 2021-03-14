PSG'den transfer atağı
Fransa'nın en güçlü ekiplerinden biri olan PSG önümüzdeki sezon takıma katacakları isimler için harekete geçmeye başlıyor. Orta sahasını güçlendirmek isteyen PSG'de düşünülen isim Fransız futbolcu Paul Pogba olduğu iddia ediliyor.
Fransa'nın en güçlü ekiplerinden biri olan PSG önümüzdeki sezon takıma katacakları isimler için harekete geçmeye başlıyor. Orta sahasını güçlendirmek isteyen PSG'de düşünülen isim Fransız futbolcu Paul Pogba olduğu iddia ediliyor.
PSG'DE PAUL POGBA SESLERİ
PSG Sportif Direktörü Leonardo Araujo, Paul Pogba'nın transferi için menajer Mino Raiola ile iletişime geçti. Footmercato'nun bir haberine göre, PSG'nin teklif götürmeye hazırlandığı Paul Pogba'nın da Paris'e gelme konusuna sıcak baktığı ifade edildi.
Önümüzdeki sezon PSG'nin orta sahayı güçlendirmek için Paul Pogba'nın transfer edilmek istendiği söyleniyor. Leonardo, bu mevkide eksikleri olduğunu söyledi ve orta sahaya Paul Pogba'yı düşündüklerini dile getirdi.
LEONARDO VE RAİOLA TEMASA GEÇTİ
Bu sezon sakatlık sorunları yaşayan Fransız yıldız sadece 3 gol atabildi. Yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak olan Pogba'nın fiziksel olarak da geride kaldığı biliniyor. Fakat Pogba hala Avrupa devlerinin listesinde. Yapılan görüşmeler sonrası Paul Pogba'nın PSG'ye transfer olması söz konusu olabilir.