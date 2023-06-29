Putin dublör mü kullandı? Dünya bu kareleri konuşuyor

Geçen hafta, küçük çaplı bir iç savaşı önledikten sonra taze bir enerjiyle dolmuş gibi görünen, normalde soğukkanlı ve izole Putin, etkinliğe katılanlara alışılmadık bir şekilde cana yakın davrandı. Vatandaşların elini sıktı ve kendisine hayranlıkla bakan ve annesine, kendisiyle fotoğrafını çekmesi için yalvaran bir kız çocuğunun başına öpücükler kondurdu.