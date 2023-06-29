Putin dublör mü kullandı? Dünya bu kareleri konuşuyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner krizinin ardından halkın kendisine olan desteğini kanıtlamak için bir etkinliğe katıldı. Dağıstan'daki etkinlikte insanların arasına karışan Putin, selfie çekti, insanlarla tokalaştı ve bir kız çocuğunun başına öpücükler kondurdu. Putin'in sıcakkanlı davranışları ise ''dublör'' tartışmalarına neden oldu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner lideri Yevgeny Prigozhin'in geçen haftaki kısa süreli isyanının ardından Rusya'daki desteğini, halkla birlikte selfie çektirirken kalabalığa karıştığı nadir bir etkinlikle pekiştirdi.
Rusya'nın güneyindeki Dağıstan bölgesinde bulunan Derbent şehrine yaptığır ziyaret sırasında gerçekleşen etkinlikte çekilen fotoğraflar, Prigozhin'in isyanın ardından Putin’in kentte adeta bir rock yıldızı gibi karşılandığını ortaya koydu.
Geçen hafta, küçük çaplı bir iç savaşı önledikten sonra taze bir enerjiyle dolmuş gibi görünen, normalde soğukkanlı ve izole Putin, etkinliğe katılanlara alışılmadık bir şekilde cana yakın davrandı. Vatandaşların elini sıktı ve kendisine hayranlıkla bakan ve annesine, kendisiyle fotoğrafını çekmesi için yalvaran bir kız çocuğunun başına öpücükler kondurdu.
Bir başka karede ise Putin, elinde bir çanta tutan bir memurla şakalaştı.