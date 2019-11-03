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  3. 03 Kasım 2019 11:45

Putin hakkındaki bu gerçek ilk defa ortaya çıktı!

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Devlet Merkezi Tarihi ve Siyasi Belgeler Arşivleri, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de yer aldığı KGB adına çalışmış bazı isimlerin öz geçmişini ilk kez yayımladı.

Putin hakkındaki bu gerçek ilk defa ortaya çıktı!

Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin gençlik yapılanması olan Komsomol tarafından toplanan verilerde, 23 yaşında KGB subayı Putin'in spor ve savunma sanatları gibi dallardaki başarı verileri yer alıyor.

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Putin hakkındaki bu gerçek ilk defa ortaya çıktı!

KGB tarafından oluşturulan öz geçmişte 23 yaşındaki Vladimir Putin, "çalışkan, disiplinli, dürüst, stresle baş edebilen ve iş arkadaşları tarafından saygı gören bir çalışan" olarak tanımlanıyor.

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Putin hakkındaki bu gerçek ilk defa ortaya çıktı!

Putin'in spor başarılarının yer aldığı öz geçmişte genç KGB subayının judo ve sambo gibi dövüş sporlarında master derecesi sahibi olduğu ve günümüzde St. Petersburg olarak bilinen Leningrad kentinde 1976 yılında şampiyonluk unvanı aldığı görülüyor.

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Putin hakkındaki bu gerçek ilk defa ortaya çıktı!

Hürriyet'in haberine göre; Rusya Devlet Başkanı Putin günümüzde de dövüş sanatlarına olan ilgisini sürdürüyor. Putin judoda 8'inci dan, Kyokushin karatede 8'inci dan ve tekvandoda 9'uncu dan kara kuşağa sahip.

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