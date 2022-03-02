Putin, savaş karşıtı çocukları da gözaltına aldırdı
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı tüm hızıyla sürerken, Rus polisi savaş karşıtlarına da göz açtırmıyor. Son olarak Rusya'daki savaş karşıtı eylemde polisin Rus çocuklarına bile müdahalede bulunması infiale yol açtı.
Bundan tam bir hafta önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açıkladığı kararla başlayan Ukrayna’yı işgal operasyonunda kan dökülmeye devam ediyor. Rusya bu kararın ardından tüm dünya tarafından dışlandı ve büyük yaptırımlara uğradı. Dünyanın birçok ülkesinde de insanlar sokaklara çıkarak bu saldırıları protesto etmeye başladı. Dünya şehirlerinin sokakları Ukrayna bayrağının renkleriyle donanırken barış sloganları atılıyor.
Moskova'da Ekaterina Zavizion ve Olga Alter isimli 2 anne, Sonya, David, Matvey, Liza ve Gosha isimli çocuklarını da alarak Ukrayna Büyükelçilik binası önüne gitmek istedi.
AEn küçüğü 7, en büyüğü 11 yaşında olan çocuklar "Savaşa hayır" yazılı pankartlar taşıyarak, Büyükelçilik binası önüne çiçek bıraktı.
Bu sırada çevrede güvenlik önlemleri alan Rus polis ekipleri, 2 anne ve 5 çocuğu gözaltına alarak ekip araçlarına bindirdi.