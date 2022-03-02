Putin, savaş karşıtı çocukları da gözaltına aldırdı

Bundan tam bir hafta önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açıkladığı kararla başlayan Ukrayna’yı işgal operasyonunda kan dökülmeye devam ediyor. Rusya bu kararın ardından tüm dünya tarafından dışlandı ve büyük yaptırımlara uğradı. Dünyanın birçok ülkesinde de insanlar sokaklara çıkarak bu saldırıları protesto etmeye başladı. Dünya şehirlerinin sokakları Ukrayna bayrağının renkleriyle donanırken barış sloganları atılıyor.