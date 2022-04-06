Putin tüm dünyayı suçlamıştı; katliamın kanıtı ortaya çıktı
Ukrayna güçleri günlerdir sokaklardan ve araçlardan sivil insanlara ait cesetleri toplasa da Bucha ve çevresinde hala bir sürü ceset yollarda bulunuyor.
Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın Bucha kentinde herkesi dehşete düşüren görüntüler gelmeye devam ediyor.
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Bucha sokakları, sivillerin cesetleri ile dolu. Ukrayna güçleri yollarda bulunan sivil cesetleri toplama çalışmalarını hızlandırırken, yol kenarlarında çok sayıda sivil ceset bulunuyor.
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Cesetlerden bazılarının üstü yoldan geçenler tarafından kapatılsa da bazıları açık bir şekilde görülebiliyor.
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Bucha ve çevresinde hayatını kaybeden sivil sayısı henüz netlik kazanmazken kentte ve çevresinde sürdürülen aramalarla daha çok sivillere ait cesetlere ulaşılıyor.
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