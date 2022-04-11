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  4. Putin'in 13 kilometrelik ölüm konvoyu uydudan görüntülendi

Putin'in 13 kilometrelik ölüm konvoyu uydudan görüntülendi

Ukrayna'nın doğusuna hareket eden 13 kilometrelik Rus askeri konvoyu uydudan görüntülendi.

Putin'in 13 kilometrelik ölüm konvoyu uydudan görüntülendi - Resim: 1

ABD’li teknoloji şirketi Maxar tarafından toplanan ve analiz edilen uydu görüntüleri, 8 Nisan'da Ukrayna'nın doğusundaki Velkyi Burluk kasabasından güneye doğru hareket eden 13 km uzunluğundaki bir askeri konvoyu gösterdi.

Kasaba, Ukrayna'nın Rusya sınırına yakın, Harkiv'in doğusunda yer alıyor.

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Putin'in 13 kilometrelik ölüm konvoyu uydudan görüntülendi - Resim: 2

Maxar, görüntülerin konvoyu oluşturan "zırhlı araçlar, ve topçu ve destek ekipmanlarına sahip kamyonları" gösterdiğini açıkladı.

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Putin'in 13 kilometrelik ölüm konvoyu uydudan görüntülendi - Resim: 3

DONBAS BÖLGESİNDE AĞIR BOMBARDIMAN


Bununla birlikte, Ukraynalı yetkililer, ülkenin doğusunda büyük çatışmaların sürdüğünü ve Donbas bölgesi genelinde ağır bombardımanın bildirildiğini duyurdu. Yetkililer bölgede büyük bir Rus saldırısı gerçekleşebileceği konusunda uyardı. 

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Putin'in 13 kilometrelik ölüm konvoyu uydudan görüntülendi - Resim: 4

Rus kuvvetlerinin odağını güney ve doğu Ukrayna'ya kaydırmasıyla sivillerin bölgeden tahliye edilmesi çağrısında bulunuldu. 

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