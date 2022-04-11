Putin'in 13 kilometrelik ölüm konvoyu uydudan görüntülendi
Ukrayna'nın doğusuna hareket eden 13 kilometrelik Rus askeri konvoyu uydudan görüntülendi.
ABD’li teknoloji şirketi Maxar tarafından toplanan ve analiz edilen uydu görüntüleri, 8 Nisan'da Ukrayna'nın doğusundaki Velkyi Burluk kasabasından güneye doğru hareket eden 13 km uzunluğundaki bir askeri konvoyu gösterdi.
Kasaba, Ukrayna'nın Rusya sınırına yakın, Harkiv'in doğusunda yer alıyor.
Maxar, görüntülerin konvoyu oluşturan "zırhlı araçlar, ve topçu ve destek ekipmanlarına sahip kamyonları" gösterdiğini açıkladı.
DONBAS BÖLGESİNDE AĞIR BOMBARDIMAN
Bununla birlikte, Ukraynalı yetkililer, ülkenin doğusunda büyük çatışmaların sürdüğünü ve Donbas bölgesi genelinde ağır bombardımanın bildirildiğini duyurdu. Yetkililer bölgede büyük bir Rus saldırısı gerçekleşebileceği konusunda uyardı.
Rus kuvvetlerinin odağını güney ve doğu Ukrayna'ya kaydırmasıyla sivillerin bölgeden tahliye edilmesi çağrısında bulunuldu.