''Putin'in beceriksiz ajanları ifşa oldu''
İngiliz basını 'Putin'in beceriksiz ajanları ifşa oldu' manşetleriyle dünyayı sarstı.
İngiliz Dışişleri Bakanlığı Rusya'nın askeri istihbarat servisi GRU'nun batı ülkelerine yönelik bir dizi siber saldırının arkasında olduğunu iddia etti.
Ardından Hollanda Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne yönelik Rusya'nın siber saldırısını önlediğini açıkladı ve olaya dair gündemi sarsacak birçok fotoğrafı yayınladı.
ABD ise 7 Rus istihbarat üyesini OPCW ve WADA'yı hacklemekle suçladı. Şimdi herkes Rusya'nın iddialara ne yanıt vereceğini bekliyor.