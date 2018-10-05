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  3. 05 Ekim 2018 14:49

''Putin'in beceriksiz ajanları ifşa oldu''

İngiliz basını 'Putin'in beceriksiz ajanları ifşa oldu' manşetleriyle dünyayı sarstı.

''Putin'in beceriksiz ajanları ifşa oldu''

İngiliz Dışişleri Bakanlığı Rusya'nın askeri istihbarat servisi GRU'nun batı ülkelerine yönelik bir dizi siber saldırının arkasında olduğunu iddia etti.

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''Putin'in beceriksiz ajanları ifşa oldu''

Ardından Hollanda Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne yönelik Rusya'nın siber saldırısını önlediğini açıkladı ve olaya dair gündemi sarsacak birçok fotoğrafı yayınladı.

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''Putin'in beceriksiz ajanları ifşa oldu''

ABD ise 7 Rus istihbarat üyesini OPCW ve WADA'yı hacklemekle suçladı. Şimdi herkes Rusya'nın iddialara ne yanıt vereceğini bekliyor.

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''Putin'in beceriksiz ajanları ifşa oldu''

Rusya'ya yönelik ajanlık suçlamalarının ardından yayınlanan fotoğraflar dünya gündemine damga vurdu. İngiliz basını fotoğrafları 'Putin'in beceriksiz ajanları ifşa oldu' manşetiyle duyurdu.

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