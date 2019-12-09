Putin'in yanından ayırmadığı nükleer çantası ilk kez görüntülendi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer füze fırlatma düğmesi bulunan nükleer çantası ilk kez bir televizyon kanalında görüntülendi.
Sovyetler Birliği döneminde kullanılan Vladimir Putin döneminde geliştirilen nükleer füze fırlatma düğmesi bulunan çantanın görüntüsü Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi yayın organı Zvezda’da yayınlandı.
Birçok Sovyet liderinin kullandığı, Rusya’nın ilk Başbakan’ı Boris Yeltsin’den sonra Putin’in de yanından ayırmadığı nükleer çantanın gizemi gün yüzüne çıktı. Zvezda TV’de yayınlanan bir programda askeri uzman Aleksey Egorov sır dolu çantanın görüntülerini yayınladı. Programda çanta detaylarıyla incelenirken çantanın tarihsel süreci de ele alındı. Askeri uzman çantanın Sovyetler Birliği döneminde ‘Kazbek’ adıyla kullanıldığı buradaki amacın askeri komuta merkezine kodlar göndererek olası bir savaşın başlatma talimatının verilmesinin amaçlandığı ifade edildi.
Çantanın Putin’in devlet başkanlığına seçilmesinden sonra geliştirilmeye başlanıldığı ifade edilirken çantaya ‘Çeget’ isminin verildiği aktarıldı. Askeri uzman çantanın çalışma sistemini anlatarak bir flash bellek aracılığıyla daha önce oluşturulan savaş talimatının kodlarının stratejik silahların komuta merkezine iletildiği ve nükleer başlıklı balistik füzelerin bu komut ile birlikte ateşlenebileceği ifade edildi.