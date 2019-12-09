Putin'in yanından ayırmadığı nükleer çantası ilk kez görüntülendi

Birçok Sovyet liderinin kullandığı, Rusya’nın ilk Başbakan’ı Boris Yeltsin’den sonra Putin’in de yanından ayırmadığı nükleer çantanın gizemi gün yüzüne çıktı. Zvezda TV’de yayınlanan bir programda askeri uzman Aleksey Egorov sır dolu çantanın görüntülerini yayınladı. Programda çanta detaylarıyla incelenirken çantanın tarihsel süreci de ele alındı. Askeri uzman çantanın Sovyetler Birliği döneminde ‘Kazbek’ adıyla kullanıldığı buradaki amacın askeri komuta merkezine kodlar göndererek olası bir savaşın başlatma talimatının verilmesinin amaçlandığı ifade edildi.