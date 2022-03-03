Putin'in yasak aşkından olan kızını linç ettiler

PUTIN'İN DİLLERE DESTAN YASAK AŞKI

Rus basınına göre Putin ile Svetlana Krivonogikh'in ilişkileri 90'lı yılların sonunda başladı. O dönem St. Petersburg'ta yaşayan Krivonogikh üniversite eğitimi sırasında bir yandan da temizlik işinde çalışıyordu. Lyudmila Putina ile evli olan Rusya lideri Putin ise Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) başında bulunuyordu. İkilinin ilişkisinin nasıl başlayıp bittiği bilinmese de, ilerleyen yıllarda Svetlana bir milyonere dönüştü. Krivonogikh; Soçi, St. Petersburg ve Moskova'daki gayrimenkulleri, Rossiya Bank'taki hisseleri ve 11 milyon dolarlık servetiyle dikkat çekiyor. Ancak Kremlin iddiaları reddederken, Putin konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınıyor.