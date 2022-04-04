Rahat oruç tutmak için öneriler: Sahurda bunu içmeden uyumayın

SAHUR SOFRASINDAN AYRANI EKSİK ETMEYİN



Yoğurttan elde edilen ve içeriğinde sodyum, protein, potasyum, folate, tiamin, A, B, C, E, K ve B12 gibi güçlü mineral ve vitamin barındırdığından vücudun enerji depoları için fayda sağlar.