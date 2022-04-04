Rahat oruç tutmak için öneriler: Sahurda bunu içmeden uyumayın
Rahat bir oruç tutmak için vücudu oruca hazırlamak, sahurda tükettiğiniz yiyecek ve içeceklere dikkat edilmesi gerekir. İşte rahat bir oruç tutmak için sahurda yapılması gerekenler...
Sahurda neler tüketilmeli sorusuna yanıt aranırken uzmanlar vücudu sağlıklı tutmak için protein ve prebiyotik açısından zengin besinlerin sofrada olmasına dikkat çekiyor. Vücudun ortalama 15 saat aç ve susuz kalması sonucunda rahatsızlık yaşamak istemeyenler sahurda beslenmelerine özellikle dikkat ediyor.
SAHURDA KAHVALTILIKLAR TERCİH EDİLİYOR
Bu noktada yumurta, peynir, zeytin, hurma gibi gıdalar tercih edilirken, ayran da bu listede yer alması gereken içecekler arasında.
Çay ve kahve gibi kafein içerikli içecekler yerine yoğurdun zengin besin değerlerinden faydalanmak gün boyu daha zinde kalmanıza yardımcı olacaktır.
SAHUR SOFRASINDAN AYRANI EKSİK ETMEYİN
Yoğurttan elde edilen ve içeriğinde sodyum, protein, potasyum, folate, tiamin, A, B, C, E, K ve B12 gibi güçlü mineral ve vitamin barındırdığından vücudun enerji depoları için fayda sağlar.