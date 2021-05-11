Rahat uyu Türkiye Mehmetçik'in eli tetikte, gözü semada

Ramazan ayı nedeni ile oruç tutan Mehmetçiklere Hava Radar Kıta Komutanlığı'nın mutfağında iftar sofrası kurulması için yoğun bir çalışma ile hazırlık yapılıyor. Hazırlanan yemekler arkadaşları tarafından mevzide nöbet başında duran Mehmetçiklere getiriliyor. Bir yandan olumsuzluklara karşı hava sahasını kontrol eden Mehmetçikler diğer yandan da elleri tetikte oruçlarını açıyor.