Rahat uyu Türkiye Mehmetçik'in eli tetikte, gözü semada
Mardin'de 223 No'lu Hava Radar Kıta Komutanlığı'nda görevli Mehmetçikler, Türkiye'ye havadan gelebilecek tehditlere karşı Ramazan ayında da gözlerini semadan ayırmayıp, elleri tetikte vatan nöbeti tutmaya devam ediyor.
Mardin'de 223 No'lu Hava Radar Kıta Komutanlığı'nda görevli Mehmetçikler, Türkiye'ye havadan gelebilecek tehditlere karşı Ramazan ayında da gözlerini semadan ayırmayıp, elleri tetikte vatan nöbeti tutmaya devam ediyor.
Ramazan ayı nedeni ile oruç tutan Mehmetçiklere Hava Radar Kıta Komutanlığı'nın mutfağında iftar sofrası kurulması için yoğun bir çalışma ile hazırlık yapılıyor. Hazırlanan yemekler arkadaşları tarafından mevzide nöbet başında duran Mehmetçiklere getiriliyor. Bir yandan olumsuzluklara karşı hava sahasını kontrol eden Mehmetçikler diğer yandan da elleri tetikte oruçlarını açıyor.
Birlikte bulunan diğer askerler de pandemi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyarak hazırlanan iftar sofrasında okunan ezanla birlikte oruçlarını açıyor. 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak görev yapan Mehmetçikler Ramazan ayında sevdiklerinden uzak hem ibadetini yerine getiriyor hem de vatan nöbetini tutuyor. Ülke içinde ve dışında her türlü hava aracını gözetleyen kahraman Mehmetçikler Türkiye'yi sınır ötesinden gelebilecek tehditlere karşı koruyor.
"DOĞUNUN GÖZCÜLERİ OLARAK BİR KUŞ DAHİ UÇURTMUYORUZ"
Sorumlu oldukları hava sahasının trafiğini 7 gün 24 saat olacak şekilde kesintisiz bir biçimde takip edip izlediklerini kaydeden 223 No'lu Hava Radar Kıta Komutanı, "Öncelikle dost düşman tahlilini yapıyor, tespit ettiğimiz raporları da bağlı bulunduğumuz komutanlıklara ve ilgili harekat merkezlerine iletiyoruz. Üst komutanlık veya ilgili harekat merkezleri de gerekli reaksiyon ve müdahalede bulunuyorlar" dedi.