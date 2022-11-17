''Rakam cepte'' diyerek yeni asgari ücreti açıkladı: İki aşamalı zam formülü gündemde
Milyonlar asgari ücret zammını beklerken bu kapsamda Ocak 2023 asgari ücret zammı için hesaplamalar ve tahminler gelmeye devam ediyor.
Asgari ücret 2023 için son düzlüğe girilmek üzere. Enflasyon oranlarını baz alarak düzenlenecek yeni asgari ücret için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Öncekilerden çok daha farklı bir hazırlık var” diyerek milyonları heyecanlandırmıştı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise 7-8-9 Aralık’ta toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan önce, beklentileri tespit etmek için çalışma başlattı. Ocak 2023 zammı ile yeni asgari ücret için rakamlar de netleşmeye başladı.
ASGARİ ÜCRET 2023 İÇİN 8.250 TL İDDİASI
Yeni asgari ücretin belirlenmesi için 1 aylık bir süre kaldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Aralık ayının ortalarında yeni asgari ücreti belirlemesi bekleniyor.
Enflasyon oranlarının kesinlikle altında olmayacağı ifade edilen asgari ücret 2023 Ocak zammı için konuşulan oranlar yüzde 40 ila 75 arasında… 7 bin 500 ila 10 bin lira bandında olması beklenen asgari ücret için refah payı ile beraber yüzde 50’lik bir artışla 8.250 TL olabileceği öngörülüyor.