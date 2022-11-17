''Rakam cepte'' diyerek yeni asgari ücreti açıkladı: İki aşamalı zam formülü gündemde

Enflasyon oranlarının kesinlikle altında olmayacağı ifade edilen asgari ücret 2023 Ocak zammı için konuşulan oranlar yüzde 40 ila 75 arasında… 7 bin 500 ila 10 bin lira bandında olması beklenen asgari ücret için refah payı ile beraber yüzde 50’lik bir artışla 8.250 TL olabileceği öngörülüyor.