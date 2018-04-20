Taksim Camii inşaatında son durum havadan görüntülendi

Modern ve klasiği birleştiren bir mimari tarzın ürünü olacak olan cami tamamlandığında Rum Ortodoks ve Ermeni Katolik Kiliselerinin komşusu oluyor. 2 bin 482 metrekarelik alanda inşası devam eden caminin 2018 yılının Ramazan ayında hizmete açılması planlanıyor. Taksim Camii bittiğinde 2 bin 500 kişi aynı anda namaz kılabilecek.