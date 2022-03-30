Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı kadayıf dolması: İftar sofralarını süslüyor
Ramazan ayında Erzurumluların asırlık vazgeçilmez damak tatları arasında yer alan ve tonlarca tüketilen kadayıf dolması iftar sofralarını süsleyecek.
Ramazan ayına az bir süre kalmasıyla birlikte Erzurum’da kadayıf satışlarında artış yaşandı. İftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı olan kadayıf dolması için vatandaşlar şimdiden tatlıcılara ilgi göstermeye başladı. Erzurum’da diğer zamanlarda kent genelinde günlük 200-300 kilogram satılan kadayıfın tüketimi, Ramazan ayıyla birlikte günlük 2-3 tona kadar çıkıyor. Kadayıf dolması, Erzurum'un yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından da yoğun ilgi görüyor.
Kadayıf ustası Selami Atiş, ceviz içiyle sarılıp, yumurtaya bulandıktan sonra kızartılan ve şerbetli olarak servis edilen kadayıf dolmasını internetten sipariş üzerine kargo ile her yere gönderdiklerini söyledi.
Öte yandan kadayıf dolmasının tanesi 7 TL'ye, kilogramı ise 70 TL'ye satılıyor.
“ERZURUM’DA İFTAR SOFRALARININ OLMAZSA OLMAZI KADAYIF DOLMASIDIR”
Kadayıf dolmasının Erzurumlular için iftar sofralarında vazgeçilmez olduğunu ifade eden baklava ve kadayıf ustası Selami Atiş, “Ramazan’da tatlı çok tüketiliyor. Erzurum’da en çok ilgiyi ise kadayıf dolması görüyor. Geçen yıl satışlar pandemiden dolayı düşüktü.