Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı kadayıf dolması: İftar sofralarını süslüyor

“ERZURUM’DA İFTAR SOFRALARININ OLMAZSA OLMAZI KADAYIF DOLMASIDIR”



Kadayıf dolmasının Erzurumlular için iftar sofralarında vazgeçilmez olduğunu ifade eden baklava ve kadayıf ustası Selami Atiş, “Ramazan’da tatlı çok tüketiliyor. Erzurum’da en çok ilgiyi ise kadayıf dolması görüyor. Geçen yıl satışlar pandemiden dolayı düşüktü.