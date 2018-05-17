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  3. 17 Mayıs 2018 11:20

Ramazan başladı, sahiller turistlere kaldı

Marmaris'te, Ramazan ayının başlamasıyla plajlar, yabancı turistlere kaldı. Sıcak havayı fırsat bilen turistler, sahilde güneşlenip, denize girdi.

Ramazan başladı, sahiller turistlere kaldı

Ramazan ayının başlamasıyla Marmarisliler, evlerine çekilirken, sahil ile havuz kenarları yabancı turistlere kaldı. Kent merkezinde caddelere konumlandırılmış elektronik termometreler 33, hissedilen sıcaklık güneş altında 40 dereceye kadar ulaştı.

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Ramazan başladı, sahiller turistlere kaldı

Şehir merkezinden turistik İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlar yabancı turistlerle doldu.

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Ramazan başladı, sahiller turistlere kaldı

Daha çok Rus ve İngiliz turistlerin doldurduğu plajlarda kimileri şezlonglarda güneşlenmeyi tercih ederken, kimileri de denize girip serinledi.

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Ramazan başladı, sahiller turistlere kaldı

Paraşüt, banana, jet ski ve diğer su sporlarında heyecan arayan yabancı turistler gün boyu eğlendi.

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