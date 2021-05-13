Ramazan Bayramı'nda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak?
Kamu personellerinin idari izin süreleri uzatılarak bayram tatili 9 güne çıkarılmıştı. Ancak özel sektörde bazı iş yerleri çalışmaya devam ediyor. Peki Ramazan Bayramı'nda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Ramazan Bayramı'nı çalışarak geçiren sektörler olduğunu belirterek, 3,5 günlük bayramda mesailerin yüzde 100 fazla olarak ödendiğini duyurdu.
Bu hafta Çarşamba günü Arefe ve Perşembe günü de Ramazan Bayramı'nı idrak edeceğiz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da maalesef pandemi şartları dolayısıyla bayramı evde geçirmek durumundayız. Hükümetin tam kapanma kararı dolayısıyla getirilen kısıtlamalar 17 Mayıs'a kadar devam edecek.
Dolayısıyla bu süre içinde Ramazan Bayramı'nda da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ancak buna rağmen Ramazan Bayramı'nı çalışarak geçirecek sektörler ve vatandaşlar da bulunuyor. Hükümetin izin verdiği başta gıda, sağlık, üretim gibi sektörlerde çalışanlar hem kısıtlamadan muaf olacak hem de bayramda çalışma gerekiyorsa bunu yerine getirecek.
RESMİ TATİL SAYILIYOR
Yasalarımıza göre milli bayramlarda olduğu gibi dini bayramlarda da resmi tatil uygulanıyor. Ramazan Bayramı'nda toplam resmi tatil arefe ile birlikte 3.5 günü buluyor. Dolayısıyla 12 Mayıs Çarşamba öğleden sonra başlamak üzere 13-14-15 Mayıs tarihleriyle birlikte 3.5 günlük bir resmi tatil uygulanacak.