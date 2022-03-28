Ramazan oldu ramaZAM! Ramazan'ın lezzetiydi, evde maliyeti bile uçtu gitti
Türkiye'ye yağmur gibi yağan zamlar, İslam aleminin en kutsal dönemi olan Ramazan ayını da "ramaZAM" ayına çevirdi. Ramazan'ın değişilmez lezzeti güllacı artık evde yapmanın maliyeti bile 130 TL'yi buluyor...
İslam aleminin en kutsal dönemi olan Ramazan ayı gelip çattı. Ancak 2022'nin ilk günlerinde başlayan ve her gün zamla yatıp, zamla kalkmamıza neden olan yüksek enflasyon İslam aleminin Ramazan coşkusunu da gölgelemeyi başardı.
1 / 7
Ramazan lezzeti güllaç artık hayal oldu
İftar sofralarının taçsız kralı güllaç sütün litresi 11 TL, 400 gramlık bir paket güllaç 50 TL, 1 kilo toz şeker 14 TL, 1 kilo ceviz içi de 200 TL olunca artık evde bile yapması hayal olan bir lezzet olarak hatırlanacak.
2 / 7
Hem de evde güllaç yaparken, harcadığınız elektrik ve doğal gaz hesaplanmadan...
3 / 7
İşte yukarıdaki baz fiyatlar ışığında evde güllaçın maliyeti:
4 / 7