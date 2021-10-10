Rapunzel gibi... 10 yıldan beri saçlarını kesmiyor
10 yıldan beri saçlarını kesmeyen 35 yaşındaki kadının saçları 1 metre 30 santimetreye ulaşan TikTok fenomeni büyük ilgi görüyor.
Neredeyse 130 santimetre uzunluğundaki saçlarıyla, görenlerin "Gerçek Rapunzel" olarak adlandırdığı Alena Mazanik, 2011'den beri saçlarını kesmiyor.
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Leninsk-Kuznetsky'den 35 yaşındaki kadın, kusursuz buklelerini sağlıklı tutabilmek için haftada 16 saatini sadece saçlarının bakımına ayırdığını itiraf ediyor.
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Alena, sağlıklı kalmasını sağlamak için haftada üç ila dört kez olmak üzere dört saate kadar sıkı bir saç bakımı rutini uyguluyor.
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Alena Mazanik, Rapunzel'i andıran bukleleriyle gurur duyduğunu söylemesine rağmen, bu kadar uzun saçın bazı zorlukları beraberinde getirdiğini de itiraf ediyor.
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