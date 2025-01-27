Rehine krizi çözüldü: Filistinliler kuzeydeki evlerine dönüyor

İsrail ve Hamas arasında rehine krizi çözüldü. Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hamas’ın krize neden olan İsrailli rehine Arbel Yehud ile diğer iki rehineyi Cuma gününden önce serbest bırakması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi. Açıklamada, İsrail'in ise buna karşılık yerinden edilen Filistinlilerin Gazze Şeridi’nin kuzeyine dönmelerine izin verdiği ifade edildi. Hamas’ın ayrıca cumartesi günü 3 rehineyi daha serbest bırakacağı kaydedilen açıklamada, anlaşmanın ilk aşaması çerçevesinde serbest bırakılacak rehinelerin listesini İsrail’e teslim etmeyi kabul ettiği belirtildi. Hamas tarafından yapılan açıklamada da rehinenin serbest bırakılacağı doğrulandı.