Rehine krizi çözüldü: Filistinliler kuzeydeki evlerine dönüyor
Hamas’ın rehine Arbel Yehud’un serbest bırakılacağını açıklamasının ardından İsrail, Gazzelilerin kuzeydeki evlerine dönmesine izin verdi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıları, Gazze Şeridi'nde yaşayanların yüzde 85'inden fazlasının evlerinin yıkılmasına ve yerlerinden edilmesine neden oldu. Gazze Şeridi'nde yaklaşık 1,6 milyon Filistinli, altyapının ve binaların benzeri görülmemiş bir şekilde tahrip edildiği ve yıkıldığı bir ortamda insan yaşamı için asgari gerekliliklerden yoksun barınaklarda ve çadırlarda yaşıyor. Tahminlere göre saldırılarda Gazze Şeridi'nin yüzde 80'inden fazlası tahrip edildi.
İsrail ve Hamas arasında rehine krizi çözüldü. Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hamas’ın krize neden olan İsrailli rehine Arbel Yehud ile diğer iki rehineyi Cuma gününden önce serbest bırakması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi. Açıklamada, İsrail'in ise buna karşılık yerinden edilen Filistinlilerin Gazze Şeridi’nin kuzeyine dönmelerine izin verdiği ifade edildi. Hamas’ın ayrıca cumartesi günü 3 rehineyi daha serbest bırakacağı kaydedilen açıklamada, anlaşmanın ilk aşaması çerçevesinde serbest bırakılacak rehinelerin listesini İsrail’e teslim etmeyi kabul ettiği belirtildi. Hamas tarafından yapılan açıklamada da rehinenin serbest bırakılacağı doğrulandı.
İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise İsrail’in anlaşmanın ilk aşamasında serbest bırakılacak rehinelerin listesini Hamas’tan aldığı ifade edilerek, Yehud ile asker Agam Berger ve bir rehinenin serbest bırakılacağı bildirildi.
Katar ve Mısır arabuluculuğunca krizin çözülmesinin ardından Gazze Şeridi'nin merkezindeki ve güneyindeki yerinden edilen yaklaşık 650 bin Filistinli 15 ayın ardından sabah saatlerinden itibaren kuzeydeki evlerine dönmeye başladı.