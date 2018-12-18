Rehinleri canlı kalkan yapmışlar
FETÖ'nün darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığı'nı işgal eden darbecilerin, rehin aldıkları askerleri canlı kalkan yaptıkları ortaya çıktı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı'nı işgal eden darbecilerin, karargahı saran polis çemberini kırmak için rehin tuttukları askerleri canlı kalkan yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Dava dosyasına giren bilirkişi raporu ve görüntülere göre, darbe girişiminin başarısız olduğunu anlayan darbeciler, olay akşamı rehin aldıkları nöbetçi heyetinden yaklaşık 50 subay ve astsubay ile çok sayıda er ve erbaşı polisle çatışmaya girdikleri garaj katına indirerek canlı kalkan yaptı. Polisin operasyonu karşısında duramayan darbeciler, helikopterle tahliye olmak için Jandarma Genel Komutanlığının 11'inci katına çıktı ancak polisin mukavemeti sonucu iniş yapamayan helikopter, darbecileri alamadan olay yerinden uzaklaştı.
Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davanın görüldüğü Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen olay gününe ait güvenlik kamera
görüntüleri ve bilirkişi raporu, dava dosyasının delilleri arasına girdi.
AA muhabirinin ulaştığı görüntü ve bilirkişi raporuna göre, ihanet girişiminin ilk saatlerinde darbeciler kendilerinden olmayan nöbetçi heyetindeki yaklaşık 50 subay ve astsubay ile çok sayıda er ve erbaşı rehin aldı.
Darbe girişiminin başarısız olduğunun anlaşılması üzerine karargahın üç farklı toplantı salonunda alıkonulan askerler, sanık eski yarbay Yusuf Köz'ün komutasındaki silahlı darbeciler tarafından polisle çatışmanın yaşandığı zemin katına götürüldü.
Sabah saatlerinde özel hareket polislerinin karargaha operasyon düzenlemesiyle panik yaşayan darbecilerden bazıları, elleri arkadan kelepçeli, gözleri bağlı rehineleri bırakarak olay yerinden kaçtı.