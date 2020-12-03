Rekor kırıldı: 10 günde 1 milyon kişi başvurdu
Milyonlarca vatandaş borcunu yapılandırmak için vergi dairelerine akın ediyor. 10 günde başvuru sayısı 1 milyonu geçti. Başvuru da ödeme de internetten yapılabiliyor. Ayrıca kredi kartıyla ödeme de var.
Taksit seçenekleri 31 Aralık'a kadar değiştirilebilecek. İlk taksit ocakta yatırılacak, ödeme 1 Şubat'a kadar sürecek. Ödeme planı internetten de sorgulanabilecek. Elektronik başvuruya aynı yöntemle yanıt verilecek. Yazılı başvuranlara postayla bildirilecek. Vergi daireleri yerine elektronik işlemler tercih edilmeli.
Bankalar da ödeme linki koyacak, kredi kartı ile taksit yapılabilecek. SMS ile kişiye özel davet de yapılacak. Borcunu yapılandırana mal varlığı araştırması yok. MTV borcunda yakalama şerhi kaldırılacak.
Milyonlarca vatandaşın borçlarına kolaylık sağlayan vergi borcu yapılandırmasında rekor geldi, 10 günde 1 milyonun üzerinde vatandaş başvurdu.
Başvuru dilekçeleri alınmaya devam ederken, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) da dün itibarıyla ödeme planlarını çıkarmaya başladı. Ödeme planı internetten de sorgulanabilecek. Vatandaşlar işaretledikleri taksit seçeneklerini 31 Aralık tarihine kadar değiştirebilecek. Vergi borcunda ilk taksit ocak ayında yatırılacak ve 1 Şubat'a kadar sürecek.