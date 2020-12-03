Rekor kırıldı: 10 günde 1 milyon kişi başvurdu

Başvuru dilekçeleri alınmaya devam ederken, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) da dün itibarıyla ödeme planlarını çıkarmaya başladı. Ödeme planı internetten de sorgulanabilecek. Vatandaşlar işaretledikleri taksit seçeneklerini 31 Aralık tarihine kadar değiştirebilecek. Vergi borcunda ilk taksit ocak ayında yatırılacak ve 1 Şubat'a kadar sürecek.