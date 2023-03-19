Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları nereye koşuyor ?

ABD’de bankacılık sektörüne ilişkin endişeler, yatırımcıların ‘güvenli liman’ olarak altına yönelişini artırdı. Ons altın fiyatı dün yüzde 4'e yakın artışla 1989 doları gördü ve 11 ayın zirvesine yükseldi. Gram altında da 1216 TL ile tüm zamanların zirvesi görüldü.