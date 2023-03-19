Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları nereye koşuyor ?
2022'nin son günlerine yükselişle giren ancak 2023 yılının ilk aylarında geriye çekilip Mart ayında rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş dikkat çekerken yatırımcıların aklıdaki sorulara işin uzmanları yanıt verdi.
ABD’de bankacılık sektörüne ilişkin endişeler, yatırımcıların ‘güvenli liman’ olarak altına yönelişini artırdı. Ons altın fiyatı dün yüzde 4'e yakın artışla 1989 doları gördü ve 11 ayın zirvesine yükseldi. Gram altında da 1216 TL ile tüm zamanların zirvesi görüldü.
Bankacılık sektöründeki endişelerle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 22 Mart’taki toplantısında 50 baz puanlık faiz artışına gideceğine dönük beklentinin sıfırlanması ve faizin sabit bırakılabileceğine dair beklentilerin ortaya çıkması, dolar endeksini geriletirken altın fiyatlarını destekledi.
Londra’da spot piyasada altının ons fiyatı 1989 dolarla 11 ayın zirvesini gördü. Ons altında dünkü yükseliş oranı, yüzde 3,7’ye ulaştı. Geçen haftayı 1868 dolardan kapatan ons altın, bir haftada yüzde 6,5 oranında yükselerek yatırımcısına kazandırdı.
New York’ta nisan vadeli ons altın fiyatı bugün 1993 doları gördü. Gram altında da 1216 TL ile rekor seviye görülürken, Cumhuriyet altını 8 bin 126 TL, çeyrek altın 1974 TL, yarım altın 3 bin 948 TL seviyesine yükseldi.