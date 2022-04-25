Rekor zam gören Ayçiçek yağı fiyatları için düğmeye basıldı? İndirim gelecek mi?

Türkiye'de Ayçiçek yağı fiyatlarıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği kriz sonrası fiyatlar artışa geçmişti. Yağ fiyatlarındaki artışı durdurmak için harekete geçildi. Birçok şehirde belediyeler ve il tarım müdürlükleri seferberlik başlattı. Belediyelerden il tarım müdürlüklerine kadar pek çok kuruluş, yüzde 50 ila yüzde 70 arasında değişen hibelerle çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtımı yapıyor.