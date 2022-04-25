Rekor zam gören Ayçiçek yağı fiyatları için düğmeye basıldı? İndirim gelecek mi?
Ayçiçek yağı fiyatları son günlerde hızla artışa geçmişti. Vatandaşın belini büken bu zamlara çözüm için düğmeye basıldı.
Ayçiçek yağı fiyatları savaşla birlikte Türkiye'de rekor zamlar görmüştü. Hükümet ayçiçek yağı krizini bitirip fiyatları indirecek sistemi devreye soktu.
Türkiye'de Ayçiçek yağı fiyatlarıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği kriz sonrası fiyatlar artışa geçmişti. Yağ fiyatlarındaki artışı durdurmak için harekete geçildi. Birçok şehirde belediyeler ve il tarım müdürlükleri seferberlik başlattı. Belediyelerden il tarım müdürlüklerine kadar pek çok kuruluş, yüzde 50 ila yüzde 70 arasında değişen hibelerle çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtımı yapıyor.
Kocaeli, Sakarya, Bursa, Konya, Denizli, Samsun başta olmak üzere birçok büyükşehir belediyesi, illerindeki çiftçilerle el ele vererek ayçiçeği üretimini artıracak adımlar atıyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte tırmanan ayçiçeği yağı fiyatları, tedarik sıkıntılarını beraberinde getirdi.
Savaş öncesi Avrupa’da 1,50 avronun altında olan ayçiçeği yağının litresi, tedarik sıkıntısı ve fiyatların yükseleceği endişesiyle talebin artması sonucu 5 avroya kadar çıktı. Ukrayna, yılda 14,2 milyon ton üretim ile dünyanın en büyük ayçiçeği üreticisi konumunda bulunurken, Rusya ise 12,8 milyon ton üretimiyle ikinci sırada geliyor.