Rengarenk hasır kilimler yağlı boya tablolarını aratmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın 29 Mayıs Cuma günü sosyal mesafenin sağlıklı bir şekilde uygulanabileceği bazı camilerde cuma namazının ve daha sonraki günlerde öğle ve ikindi namazlarının cemaatle kılınabileceğini açıklaması üzerine Bursa`da da Osmanlı İmparatorluğu zamanında padişahlar tarafından yaptırılan selatin camilerinde hummalı bir çalışma başladı.

