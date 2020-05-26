Rengarenk hasır kilimler yağlı boya tablolarını aratmadı
Bursa'da 29 Mayıs'a hazırlanan selatin camilerinin yıkanmak için meydanlara serilen hasır kilimleri yağlı boya tablolarını aratmadı. Drone ile havadan görüntülenen hasır kilimler yan yana serilince renk cümbüşü yaşandı
Bursa'da 29 Mayıs'a hazırlanan selatin camilerinin yıkanmak için meydanlara serilen hasır kilimleri yağlı boya tablolarını aratmadı. Drone ile havadan görüntülenen hasır kilimler yan yana serilince renk cümbüşü yaşandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın 29 Mayıs Cuma günü sosyal mesafenin sağlıklı bir şekilde uygulanabileceği bazı camilerde cuma namazının ve daha sonraki günlerde öğle ve ikindi namazlarının cemaatle kılınabileceğini açıklaması üzerine Bursa`da da Osmanlı İmparatorluğu zamanında padişahlar tarafından yaptırılan selatin camilerinde hummalı bir çalışma başladı.