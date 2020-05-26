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  3. 26 Mayıs 2020 11:40

Rengarenk hasır kilimler yağlı boya tablolarını aratmadı

Bursa'da 29 Mayıs'a hazırlanan selatin camilerinin yıkanmak için meydanlara serilen hasır kilimleri yağlı boya tablolarını aratmadı. Drone ile havadan görüntülenen hasır kilimler yan yana serilince renk cümbüşü yaşandı

Rengarenk hasır kilimler yağlı boya tablolarını aratmadı

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Rengarenk hasır kilimler yağlı boya tablolarını aratmadı

Bursa'da 29 Mayıs'a hazırlanan selatin camilerinin yıkanmak için meydanlara serilen hasır kilimleri yağlı boya tablolarını aratmadı. Drone ile havadan görüntülenen hasır kilimler yan yana serilince renk cümbüşü yaşandı

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Rengarenk hasır kilimler yağlı boya tablolarını aratmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın 29 Mayıs Cuma günü sosyal mesafenin sağlıklı bir şekilde uygulanabileceği bazı camilerde cuma namazının ve daha sonraki günlerde öğle ve ikindi namazlarının cemaatle kılınabileceğini açıklaması üzerine Bursa`da da Osmanlı İmparatorluğu zamanında padişahlar tarafından yaptırılan selatin camilerinde hummalı bir çalışma başladı.

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Rengarenk hasır kilimler yağlı boya tablolarını aratmadı

Tarihi camiler günler öncesinden temizlenmeye başlanırken, yapılan çalışmalar sırasında renkli görüntülerde meydana geldi.

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